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Siyonistlere Gazze'de hezimet! Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 17:43
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Siyonistlere Gazze’de hezimet! Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdü

İşgal devletinin Gazze'de kanlı saldırılarının ardı arkası kesilmezken bölgede kan akmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana işgal devletinin saldırıları altında olan Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da saldırılara karşılık vererek katil askerleri öldürüyor. İsrail ordusunun karadan girdiği Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde Kassam Tugayları tarafından bir operasyon gerçekleştirildi ve 10 işgal askerinin öldürüldüğünü açıklandı.

Katil İsrail'in kan döktüğü Gazze'de Kassam Tugayları, işgal ordusuna hezimet yaşattı. Yapılan açıklamada Şucaiyye Mahallesi'ndeki Nazaz Caddesi'nin doğusunda dün düzenledikleri ortak operasyona dair bilgi verdi.

Açıklamada, operasyonlarda 10 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

İŞGAL ORDUSU SIFIR MESAFEDEN VURULDU

İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binanın roketle hedef alındığı ayrıca binaya doğru ilerleyen direniş güçlerinin askerleri sıfır mesafeden vurduğu belirtildi. Direniş güçlerinin geri çekilme sırasında binanın içine patlayıcı yerleştirdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail helikopterlerinin ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek için müdahale ettiği kaydedildi.

HAVAN TOPLARIYLA BOMBALADILAR

Kassam Tugaylarından yapılan bir başka açıklamada da kentin batısındaki Tel Zarub yakınlarında keskin nişancılar tarafından İsrail askerlerinin vurulduğu belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail askerlerinin ve araçlarının ağır havan toplarıyla bombalandığı aktarıldı. Açıklamada, Refah kentinde ve Netzarim ekseninde İsrail askerlerinin ve araçlarının bulunduğu yerlerin hedef alındığı ifade edildi.

KATİLLERİN GAZZE'DEKİ İŞGALİNDE SON DURUM NE?

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının öğrencilerin eğitimi üzerindeki yıkıcı etkisine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Gazze'de 300 bin civarı UNRWA öğrencisi yaklaşık 9 aydır okula gidemiyor. UNRWA ekipleri, kritik oyun ve öğrenme faaliyetleri sunmak için barınaklarda ve zarar gören binalarda onlara ulaşmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların ateşkese ihtiyacı olduğu ve okullarına geri dönmeleri gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetten 22 Haziran'da yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

38 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ve Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskında da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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