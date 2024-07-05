Siyonistlere Gazze’de hezimet! Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdü

Gazze'deki hükümetten 22 Haziran'da yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

38 BİNİ AŞKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ve Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskında da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.