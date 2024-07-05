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İngiltere'de Rishi Sunak, Başbakanlık ve parti liderliğinden istifa etti

ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 14:28
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İngiltere’de Rishi Sunak, Başbakanlık ve parti liderliğinden istifa etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, partisinin aldığı seçim mağlubiyetinin ardından istifasını Kral 3. Charles'a ileteceğini belirterek, Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa ettiğini duyurdu.

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