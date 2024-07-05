Katil ordusundan Gazze'de çok sayıda saldırı! Ölüler ve yaralılar var
7 Ekim'den bu yana işgalciler tarafından masum kanlarının döküldüğü Gazze'de saldırılar durmak bilmiyor. Siyonistler kural dinlemeden katliamlarını sürdürürken Gazze'de birçok noktaya çeşitli saldırılar düzenlendi. Bu saldırlarda ise çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, kampın kuzeyindeki Gazze Vadisi'nde odun toplayan bir gruba topçu saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında iki kadın hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Güneydeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla ve Muin bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı, yaralılar Nasır Hastanesine nakledildi.
Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu insani yardım çalışmalarına katılan bir kişi yaşamını yitirdi.
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