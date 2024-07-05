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Refah'ta bazıları çürümeye yüz tutmuş 14 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 14:26
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Refah’ta bazıları çürümeye yüz tutmuş 14 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Son dakika haberine göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırılarında öldürülmüş 14 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

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