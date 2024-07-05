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İtalya'da Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 14:25
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İtalya’da Etna’dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın ardından Stromboli'nin de faaliyete geçtiği, yanardağların püskürttüğü kül ve lavların bulundukları bölgeleri etkilediği bildirildi.

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