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Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 14:21 Güncelleme: 05.07.2024 14:23
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Pakistan’da düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü!

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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