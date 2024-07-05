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Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 06:03
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Kolombiya’da askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 6 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

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