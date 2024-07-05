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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenledi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 06:24
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Katil İsrail askerleri Batı Şeria’nın Nablus kentine baskın düzenledi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi ve zehirli gaz kullandığı, çok sayıda Filistinlinin atılan zehirli gazdan etkilendiği belirtildi.

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