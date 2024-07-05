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Kırgızistan'da darbe girişimi önlendi! Son dakika olarak duyurdular

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 12:18
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Kırgızistan’da darbe girişimi önlendi! Son dakika olarak duyurdular

Son dakika haberine göre Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada darbe girişiminin önlendiği belirtildi.

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