İsveç’ten Türkiye’ye yönelik ’mükemmel ilişkilerimiz var’ vurgusu!

İsveçli bakan, ülkesinin İsrai'in Gazze'ye süren saldırılarıyla ilgili tutumu hakkında şunları kaydetti:

"İsveç her zaman insani ateşkesin bir an önce sağlanmasından, tüm esirlerin serbest bırakılmasından ve İsrail ile Filistin'in yan yana birer devlet olarak var olduğu, dünyanın geri kalanının bu iki halka güvenlik garantisi verdiği iki devletli bir çözüm için müzakerelere geri dönülmesinden yanadır."