Panama hükümeti, Darien Boşluğu’ndan geçen 3 giriş noktasını kapattı

DARİEN BOŞLUĞU

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.

Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika'ya oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.