Panama hükümeti, Darien Boşluğu'ndan geçen 3 giriş noktasını kapattı
Son dakika haberine göre Panama hükümeti, düzensiz göçmen akışını engellemek amacıyla Darien Boşluğu'ndan geçen 3 giriş noktasını kapattığını duyurdu.
Panama Ulusal Sınır Servisinden (Senafront) yapılan açıklamada, yasa dışı göçün kontrol altına alınması kapsamında, Darien Boşluğu'ndan geçen 3 giriş noktasının kapatıldığı bildirildi.
Darien Boşluğu'ndan her gün yüzlerce düzensiz göçmenin yürüyerek geçtiği belirtilen açıklamada, "Artık tek bir geçiş noktasına yoğunlaşacağız. Alınan kararla bölgesel kontrol devriyeleri, göçmenlerin korunması ve güvenlik daha da güçlendirilecek." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bundan böyle göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve yasa dışı suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi için daha etkin çaba gösterileceği kaydedildi.
Panama'nın yeni Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, 2 Temmuz'daki yemin töreninde yaptığı açıklamada, "Ülkemize yasa dışı yollardan girilmesine müsaade etmeyeceğiz." demişti.
DARİEN BOŞLUĞU
Orman, bataklık ve dağlarla kaplı doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.
Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.
Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.
Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika'ya oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.
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