Katil Netanyahu’dan esir takasına ilişkin alçak mesaj! ’Kanlı saldırılara hedefe ulaşıncaya kadar devam’

HAMAS VE TEL AVİV ARASINDA MÜZAKERELER

Esir takasının ele alınacağı bir sonraki müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Daha önce İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapmıştı.