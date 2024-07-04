Katil Netanyahu'dan esir takasına ilişkin alçak mesaj! 'Kanlı saldırılara hedefe ulaşıncaya kadar devam'
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliamlar tüm hızıyla sürerken işgal ordusu saldırıları ile masum kanı dökmeye devam ediyor. İşgal devletinin başbakanı Netanyahu Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelerde heyet göndermeyi kabul etti ancak siyonist Bibi, Gazze'deki saldırıların "İsrail'in hedeflerine ulaşıncaya kadar süreceği" mesajını da verdi.
'SALDIRILAR HEDEFE ULAŞINCAYA KADAR DEVAM'
Söz konusu yetkili, Netanyahu'nun bir sonraki esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet göndermeyi kabul ettiğini belirtti.
Haberde, Netanyahu'nun müzakere heyetiyle yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların "İsrail'in hedeflerine ulaşıncaya kadar süreceği" mesajını verdiği aktarıldı.
HAMAS VE TEL AVİV ARASINDA MÜZAKERELER
Esir takasının ele alınacağı bir sonraki müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Daha önce İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapmıştı.
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan dün yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde ara buluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.
Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için bugün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.
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