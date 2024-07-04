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İsrail soykırım yapıyor! Son 10 günde 385 Filistinli hayatını kaybetti

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 13:45 Güncelleme: 04.07.2024 13:52
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İsrail soykırım yapıyor! Son 10 günde 385 Filistinli hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 385 Filistinli hayatını kaybetti.

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