Kassam Tugayları geçit vermiyor! Katil İsrail ordusu darmaduman
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, kara savaşında büyük darbeler yemeye devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail ordundan askerlerin öldüğü ve yaralandığını belirtti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail ordundan askerlerin öldüğü ve yaralandığını belirtti.
Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, yaptıkları açıklamalarda, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nde yaşanan askeri gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
KATİL İSRAİL ORDUSU DARMADAĞIN!
Şucaiyye'de İsrail güçlerinin tuzaklandığını ve yaşanan çatışmada askerlerden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Terör devleti İsrail güçlerinin, ölü ve yaralıları helikopterle tahliye ettiği aktarıldı.
Ayrıca Abdülkadir Hüseyni Tugaylarının işbirliğiyle Şucaiyye semalarında dolaşan orduya ait "Apache" tipi bir helikopterin SAM-7 füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.
Şucaiyye'de Merkava IV tipi 3 tankın hedef alındığı; mahalleye giren İsrail güçlerinin havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.
SİVİL KATLİAM!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.
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