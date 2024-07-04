BM’den GKRY’ye net tepki: Yükümlülüklerinizi yerine getirin!

GKRY HASTANELERE GELEN SIĞINMACILARI ARA BÖLGEYE GERİ İTTİ

Raporda, uygulama sonucu aralarında 7 refakatsiz çocuğun da bulunduğu 29 sığınmacının ara bölgede mahsur kaldığı aktarıldı.

Ara bölgede mahsur kalan sığınmacıların baskı, cinsel istismar, cinsiyet temelli şiddet ve çok ciddi sağlık sorunlarına maruz kaldığının altı çizilen raporda, "Bu zorluklar ara bölgede aşırı sıcaklara maruz kalan sığınmacıların acilen GKRY'de hastanelere sevk edilmelerini zorunlu kılmıştır. Ancak GKRY defaatle bu sığınmacıları ara bölgeye 'geri itmiş' ve iltica ile koruma ihtiyaçlarını geri çevirmiştir." ifadeleri kullanıldı.