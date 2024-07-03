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Katil İsrail kana doymuyor! Çok sayıda sivili hedef aldılar

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:12
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Katil İsrail kana doymuyor! Çok sayıda sivili hedef aldılar

Son dakika haberine 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivilleri katleden İsrail ordusu kana doymuyor. Terör ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

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