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Japonya'da 20 yılın ardından ilk kez yeni banknot tedavüle sokuldu

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:55
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Japonya’da 20 yılın ardından ilk kez yeni banknot tedavüle sokuldu

Japonya, 2004 yılı sonrası ilk kez Yen banknotları tedavüle soktu. Japonya Merkez Bankasının (BoJ), Tokyo'nun Nihonbaşi bölgesindeki merkez ofisinde, yeni Japon yeni banknotlar tanıtıldı.

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