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Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi düşürme konusunda anlaştı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:36
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Çin ve Filipinler, Güney Çin Denizi’ndeki gerilimi düşürme konusunda anlaştı

Çinli ve Filipinli yetkililerin, son dönemde iki ülke arasında Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede artan gerilimin düşürülmesi konusunda fikir birliğine vardığı bildirildi.

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