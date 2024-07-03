Gazze'de insanlık dışı katliam! Terör devleti 5 Filistinli mazlumu daha katletti
Katil İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.
Derec Mahallesi'nde yer alan evdeki 7 kişi kurtarılırken 2 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze'deki Tel el-Hava Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.
İNSANLIK DIŞI KATLİAM!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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