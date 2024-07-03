Gazze’de insanlık dışı katliam! Terör devleti 5 Filistinli mazlumu daha katletti

İNSANLIK DIŞI KATLİAM!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.