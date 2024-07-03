BM katil İsrail’in Batı Şeria’ya yaptığı saldırıların bilançosunu açıkladı: 28 hava saldırısı düzenledi







İSRAİL ORDUSUNUN FİLİSTİNLİLERE AİT ARAZİLERE EL KOYMASI

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 12 bin 715 dönümlük araziye el koymasına ilişkin ise Dujarric, "Bu çok çok yanlış yönde bir adım. Müzakere edilmiş iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesini istiyoruz." dedi.

GAZZE'DE "STARLİNK" TARTIŞMASI

Dujarric, bazı haberlerde İsrail ve BM'nin Elon Musk'ın uydu internet hizmeti sağlayan Starlink'inin Gazze'de kullanılması konusunda anlaştığının sorulması üzerine, "İnsani yardım çalışanlarımıza destek olmak için gerekli teçhizatın sağlanması konusunda İsrailli yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

İnsani yardım operasyonu yürüttükleri tüm ülkelerde benzer sistemlerin bulunduğunu ve buna ihtiyaçları olduğunu ifade eden Dujarric, "Personelimizin her zaman nerde olduğunu bilmek istiyoruz, onlara her zaman ulaşabilmek istiyoruz." dedi.

Dujarric, bunun için iletişim araç gereçlerine ihtiyaçları olduğunu, konunun Starlink'le alakasının olmadığını, baz istasyonuna ihtiyaç duyulmayan herhangi bir platformu kullanmaya açık olduklarını dile getirdi.