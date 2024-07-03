Toprak hırsızları! İşgalci İsrail Filistinlilere ait 12 bin dönümden fazla araziyi gasbetti

İşgalci İsrail'in kararının "Bölgedeki geniş arazileri ele geçirerek başta Ürdün Vadisi ve yakın bölgeleri olmak üzere Batı Şeria'nın doğu kesimlerini kontrol altına almayı amaçlayan daha büyük bir planın parçası olduğu" vurgulandı.