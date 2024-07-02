Yunanistan’dan dikkat çeken Türkiye vurgusu! "Gelecek nesillere karşı borcumuzdur"



Yerapetritis, dış politikadaki bu çizginin vatani bir görev olduğunu ifade ederek, "Zira, Ege'de bir kaza olursa, durumu düzeltmek için bir VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi olmayacak. Kaza düzeltilemez. Orta Doğu'da gördüğümüz gibi, kazalar çok kolay bir şekilde felakete sürükleyen sonuçlar doğurabilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey." dedi.

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