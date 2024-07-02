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İşgalci İsrail'de siren sesleri! Lübnan roketlerle saldırdı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 21:23 Güncelleme: 02.07.2024 21:24
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İşgalci İsrail’de siren sesleri! Lübnan roketlerle saldırdı

Gazze'de işgal saldırılarını sürdüren katil ordusu bu kez gözünü Lübnan'a dikti. İşgalci İsrail ve Lübnan arasındaki gerginlik devam ederken işgal ordusu, Lübnan'dan sınırdaki Kiryat Shmona yerleşim birimine 15 roket atıldığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle bölgede siren sesleri çaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan sınırdaki Kiryat Shmona yerleşim birimine 15 roket atıldığını, bunlardan 10'unun imha edildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan yerleşim birimine doğru yaklaşık 15 roket atışı tespit edildiği, bunlardan 10'unun imha edildiği kaydedildi.

BÖLGEDE SİREN SESLERİ YANKILANDI

Kanal 12 televizyonunun haberinde de roket saldırısı nedeniyle Celile Sapı bölgesindeki Kiryat Shmona yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

HİZBULLAH'A AİT BİNAYA SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, bir İsrail savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bir askeri binaya saldırı düzenlediği, binada bir Hizbullah mensubunun bulunduğu belirtildi.

Hizbullah da Cel el-Alam bölgesini hedef aldıklarını duyurdu.

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