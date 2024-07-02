İşgalci İsrail’de siren sesleri! Lübnan roketlerle saldırdı

HİZBULLAH'A AİT BİNAYA SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, bir İsrail savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bir askeri binaya saldırı düzenlediği, binada bir Hizbullah mensubunun bulunduğu belirtildi.