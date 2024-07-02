İşgalci İsrail'de siren sesleri! Lübnan roketlerle saldırdı
Gazze'de işgal saldırılarını sürdüren katil ordusu bu kez gözünü Lübnan'a dikti. İşgalci İsrail ve Lübnan arasındaki gerginlik devam ederken işgal ordusu, Lübnan'dan sınırdaki Kiryat Shmona yerleşim birimine 15 roket atıldığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle bölgede siren sesleri çaldı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan yerleşim birimine doğru yaklaşık 15 roket atışı tespit edildiği, bunlardan 10'unun imha edildiği kaydedildi.
BÖLGEDE SİREN SESLERİ YANKILANDI
Kanal 12 televizyonunun haberinde de roket saldırısı nedeniyle Celile Sapı bölgesindeki Kiryat Shmona yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
HİZBULLAH'A AİT BİNAYA SALDIRI
İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada, bir İsrail savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait bir askeri binaya saldırı düzenlediği, binada bir Hizbullah mensubunun bulunduğu belirtildi.
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