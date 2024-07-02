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Meksika'da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 09:22
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Meksika’da uyuşturucu çetelerinin çatışmasında 19 kişi öldü

Son dakika haberine göre Meksika'nın güneyinde uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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