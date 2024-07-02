Asya'da tansiyon yükseldi! Güney Kore'den 6 yıl sonra bir ilk
Dünya Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hamas savaşına odaklanmışken Asya'da da tansiyon yükseldi. Güney Kore, 6 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore sınırına yakın bölgedeki atış alanında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgeye yakın Gyeonggi ve Gangwon bölgelerindeki cephe hatlarında yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, 6 yıl sonra ilk kez yapılan gerçek mühimmatlı tatbikat sırasında 140 mermi ateşlendiği belirtildi.
Tatbikatın, hükümetin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşmayı askıya almasından sonra karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edilen açıklamada, ordunun bundan sonra düzenli olarak sınır bölgesinde tatbikat yapacağı aktarıldı.
Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyadeleri de 26 Haziran'da, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat düzenlemişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı... Zamlı 2024 temmuz maaş tablosu ayukka çıktı!
- Türkiye'de il haritası sıfırlanıyor! 82 83 84 85 plakalı iller çizildi
- Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?
- Zamlı Dul maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL oldu? %75-50-25 hisseye göre hesaplama...
- Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?
- Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Temmuz 2024 TEFE-TÜFE iş yeri, dükkan, ev kira artışı ne kadar? %25 zam sınırı bitti mi?
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...