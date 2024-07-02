Avrupa karanlığa sürükleniyor! Kalıcı siyasi kriz sinyali! Seçim sonuçlarıyla tarihte ilk yaşanacak...

İKİNCİ TUR PAZAR GÜNÜ

Oyların yüzde 28,1'ini alan sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ikinci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın liderliğindeki Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı ise oyların ancak yüzde 20,3'ünü alarak üçüncü sırada yer aldı.

Seçimin ikinci turu pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.

SİYASİ KRİZ YÜKLENİYOR



Uzmanlara göre ikinci turda da RN partisinin zaferi bekleniyor. Macron, erken genel seçim kararını 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de RN'nin kazanmasının ardından almıştı.

Dolayısıyla genel seçim sonuçları için Fransa basınında "Macron erken seçim kararı kendi sonunu getirdi" başlıkları atıldı. Avrupa basınında da "Kalıcı siyasi kriz yaklaşıyor", "Avrupa tarihi dönüm noktasında" veya "Avrupa bölünüyor" başlıkları atıldı.

7 Temmuz'da yapılacak ikinci turda da RN'nin zafer kazanmasının Avrupa'daki diğer aşırı sağcı partilerin oylarını artıracağı tahmin ediliyor.