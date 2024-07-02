Avrupa karanlığa sürükleniyor! Kalıcı siyasi kriz sinyali! Seçim sonuçlarıyla tarihte ilk yaşanacak...
Fransa'da gerçekleşen tarihi seçimlerde ilk kez aşırı sağcı bir parti birinci sıraya yerleşirken, 7 Temmuz'da gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde de sonuçların değişmesi beklenmiyor. Bu sonuçlarla Avrupa'da yükselen aşırı sağın daha da güçleneceği ve kıta genelinde yeni bir siyasi krizin başlayacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...
Fransa'da önceki gün yapılan erken genel seçimin ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) oyların yüzde 34'ünü alarak ilk sırada gelmesinin yankıları sürüyor.
İKİNCİ TUR PAZAR GÜNÜ
Oyların yüzde 28,1'ini alan sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ikinci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın liderliğindeki Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı ise oyların ancak yüzde 20,3'ünü alarak üçüncü sırada yer aldı.
Seçimin ikinci turu pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.
SİYASİ KRİZ YÜKLENİYOR
Uzmanlara göre ikinci turda da RN partisinin zaferi bekleniyor. Macron, erken genel seçim kararını 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de RN'nin kazanmasının ardından almıştı.
Dolayısıyla genel seçim sonuçları için Fransa basınında "Macron erken seçim kararı kendi sonunu getirdi" başlıkları atıldı. Avrupa basınında da "Kalıcı siyasi kriz yaklaşıyor", "Avrupa tarihi dönüm noktasında" veya "Avrupa bölünüyor" başlıkları atıldı.
7 Temmuz'da yapılacak ikinci turda da RN'nin zafer kazanmasının Avrupa'daki diğer aşırı sağcı partilerin oylarını artıracağı tahmin ediliyor.
İÇ SAVAŞ ÇIKACAK MI?
Görev süresi Nisan 2027'de dolacak Cumhurbaşkanı Emmanual Macron, aşırı sağcı RN partisinin Meclis'te çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Macron geçtiğimiz günlerde, aşırı sağ ve sol partilerin seçim manifestolarının ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceğini söyledi.
SOKAKLAR KARIŞIYOR
Fransa tarihinde ilk kez bir aşırı sağcı parti seçimlerde birinci sıraya yerleştirken aşırı sağcı partinin ilk sırayı almasının ardından başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte aşırı sağ karşıtı gösteriler başladı.
TİKTOK'TAN BAŞBAKANLIĞA
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik'in başında 28 yaşındaki Jordan Bardella var. TikTok'ta 1,6 milyon takipçisi olan Bardella, partisinin ikinci turu da zirvede bitirmesi halinde başbakan olacak.
Göçmen karşıtı olan Bardella, İtalya göçmeni bir ailenin oğlu.
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