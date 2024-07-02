Katil İsrail'in saldırısı endişesiyle Han Yunus'ta binlerce kişi gece yarısı yine göçe zorlandı
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasının ardından saldırılardan endişe eden Filistinliler, çoğu yaya olarak yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla gece yarısı bir kez daha göç için yollara düştü.
Han Yunus'un doğusunda binlerce kişi, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası muhtemel saldırılardan kaçarak kentin batısına göç ediyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere Han Yunus'un doğusundaki Filistinlilerin bir kez daha zorla yerlerinden edildikleri görülüyor.
Görüntülerden birinde, Han Yunus'un yıkıma uğrayan elektriksiz sokaklarında saldırı endişesiyle güvenli olduğunu düşündükleri bir yere sığınmak için toplanan Filistinliler dikkati çekiyor.
Bir başka görüntüde ise çoğunluğu yaya olan, sırt çantaları ve yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile gece yarısı yola çıkan Gazzelilerin araçların ışıklarıyla aydınlatmaya çalıştıkları karanlık sokaklarda ilerledikleri görülüyor.
İSRAİL SALDIRISI ENDİŞESİYLE AVRUPA HASTANESİ DE BOŞALTILDI
İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki El-Fuhari bölgesinin "boşaltılması" uyarısının ardından, buradaki Gazze-Avrupa Hastanesi'nde tedavi gören yaralı ve hasta Gazzeliler de hastaneyi boşaltmak zorunda kaldı.
Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesi'nden tahliye edilenler, Nasır ve Emel hastanelerine nakledilmeye çalışılıyor.
İsrail saldırısı endişesiyle hasta ve yaralıların yanı sıra çalışanların da hastanedeki tıbbi cihazları tahliye ettiği belirtiliyor.
Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, yaralı bir Filistinlinin, sedyedeki yaralı arkadaşını Avrupa Hastanesi'nden Nasır Hastanesi'ne tahliye etmek için kilometrelerce mesafe katettiğine dikkat çekiliyor.
HAN YUNUS'TAN GÖÇE ZORLANAN FİLİSTİNLİLER ZORLU ŞARTLARDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.
Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce kişiye "bölgenin boşaltılması" çağrısı yapmasından son derece endişe duyulduğunu ve bunun muhtemelen büyük kitlesel yerinden edilme, acılar ve aile ayrılıklarına yol açacağını vurgulamıştı.
Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.
Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.
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