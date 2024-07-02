Katil İsrail’in saldırısı endişesiyle Han Yunus’ta binlerce kişi gece yarısı yine göçe zorlandı

Görüntülerden birinde, Han Yunus'un yıkıma uğrayan elektriksiz sokaklarında saldırı endişesiyle güvenli olduğunu düşündükleri bir yere sığınmak için toplanan Filistinliler dikkati çekiyor.

Bir başka görüntüde ise çoğunluğu yaya olan, sırt çantaları ve yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile gece yarısı yola çıkan Gazzelilerin araçların ışıklarıyla aydınlatmaya çalıştıkları karanlık sokaklarda ilerledikleri görülüyor.