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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 13:08
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Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

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