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İran'da kum fırtınası! 620 kişi hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.07.2024 12:46
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İran’da kum fırtınası! 620 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum fırtınasından etkilenen yüzlerce kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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