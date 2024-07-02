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Hindistan'da sel felaketi! 16 kişi hayatını kaybetti

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 13:13
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Hindistan’da sel felaketi! 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında iki haftada 16'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Changlang bölgesinde sular altında kalan bir okuldan 70 öğrenci ve öğretmen kurtarıldı. Sikkim, Manipur ve Meghalaya eyaletlerinde ise birçok yol ve köprü hasar gördü.

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