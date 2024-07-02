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İsrail’in tahliye uyarısının ardından Gazze-Avrupa Hastanesi boşaltılıyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 06:00
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İsrail’in tahliye uyarısının ardından Gazze-Avrupa Hastanesi boşaltılıyor

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana şiddetli saldırı düzenlediği Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları, İsrail’in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başladı.

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