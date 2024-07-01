02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

KYB'den PKK açıklaması: Yangınların failleri ile bağımız yok

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.07.2024 23:24
ABONE OL
KYB’den PKK açıklaması: Yangınların failleri ile bağımız yok

Irak’ta son zamanlarda peş peşe yangınlar çıktı. Bu yangınların failleri olarak terör örgütü PKK mensuplar tutuklandı. Konuyla ilgili KYB'den bir açıklama geldi. PKK mensupları ile “partisinin bağı olmadığını” açıklayan Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), bu suçlamaların “seçimleri sabote etmek için yapıldığını” belirtti. .

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör