Gazze'de güvenli hiçbir yer yok! BM açıkladı: Sefalet girdabı var
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam devam ederken bölgede yalnızca saldırı değil trajedi de yaşanıyor. Saldırıların olduğu bölgelerde insani yardımlarını devam ettiren ve katil ordusuna peş peşe ateşkes çağrılarında bulunan Birleşmiş Milletler, Gazze'de sadece insani kriz olmadığını belirterek "Aynı zamanda bir sefalet girdabı var" açıklamasını yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ilişkin bilgilendirdi.
SİVİLLER UÇURUMA İTİLİYOR!
7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin "uçuruma itildiğini" ifade eden Kaag, "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var." dedi. BM Koordinatörü Kaag, kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini belirterek, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydetti.
'GAZZE'DE GÜVENLİ HİÇBİR YER YOK'
İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine işaret eden Kaag, Gazze genelinde 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi. Kaag, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." vurgusunu yineleyerek, İsrail'in Han Yunus'taki "yeni tahliye emrinden" derin endişe duyduğunu dile getirdi.
YARDIMLAR BİLE ARTIK BÖLGEYE GİREMİYOR
Gazze'ye insani yardım dağıtımına ilişkin sorunların devam ettiğine dikkati çeken Kaag, "Siyasi iradenin alternatifi yok." dedi.
İsrail'in Refah saldırısı ve Refah Sınır Kapısı'nın kapatmasının ardından Gazze'ye giren ve dağıtılan yardımlarda çok ciddi düşüş olduğunun altını çizen Kaag, BM'nin İsrail'den güvenli insani yardım dağıtımını sağlaması için çözüm bulmasını istediğini bildirdi.
Kaag, ciddi hastalıkları olan 21 çocuğun Gazze'den geçen hafta tahliye edildiğini anımsatarak, "Çok büyük ihtiyaçlar ışığında, bu konunun öncellikli olduğunu vurgulayarak dikkat ve desteğinizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
İnsani yardıma yıllarca ihtiyaç olacağını bildiren Kaag, diğer taraftan Gazze'de yeniden inşa ve toparlanma sürecine de gecikmeden odaklanılması gerektiğini söyledi.
İŞGAL ORDUSUNUN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...
- Polis, başkomiser zamlı maaşlar 2024 | EGM polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni emekli polis, emekli başkomiser aylıkları...
- Zamlı 2024 Bekçi maaşları ne kadar? Temmuz ayı çarşı ve mahalle bekçisi maaş zammı | İlkokul, lise, üniversite mezunu zam oranı...
- ZAMLI Genel Müdür 1/4 maaşları ne kadar oldu? 2024 Temmuz yeni Genel Müdür maaşlar kaç TL?
- Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...
- Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı... Zamlı 2024 temmuz maaş tablosu ayukka çıktı!
- Türkiye'de il haritası sıfırlanıyor! 82 83 84 85 plakalı iller çizildi
- Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?