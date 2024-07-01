01 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 14:32 Güncelleme: 01.07.2024 14:32
ABONE OL
Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü

Fransa’da küçük uçağın otoyola düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör