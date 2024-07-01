Kore Yarımadası’nda tansiyon yüksek! Güney Kore Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i bakanlığa çağırdı, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı iletmişti.