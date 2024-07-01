Kore Yarımadası'nda tansiyon yüksek! Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Rus lider Putin'in Kuzey Kore'ye davet üzere gitmesinin ardından tüm gözler bu görüşmeye çevrilmişti. Görüşmelerinin ardından iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’na tepki olarak Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle gelmişti. Yaşananın gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu yönünde balistik füze fırlattığını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu yönüne doğru balistik füze fırlattığı ifade edildi.
Açıklamada, füzeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 26 Haziran'da yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.
Kuzey Kore ise "çok başlıklı füze testi" olarak açıkladığı faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.
RUSYA-K.KORE ANLAŞMASINA GÜNEY KORE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ
Görüşme kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na Güney Kore'den tepki gelmişti.
Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i bakanlığa çağırdı, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı iletmişti.
ABD'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞE VERİCİ
Özellikle ABD, bu iki ülke arasındaki görüşmenin "endişe verici" olduğunu açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu: Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul!
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı