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Kore Yarımadası'nda tansiyon yüksek! Güney Kore Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.07.2024 00:09
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Kore Yarımadası’nda tansiyon yüksek! Güney Kore Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Rus lider Putin'in Kuzey Kore'ye davet üzere gitmesinin ardından tüm gözler bu görüşmeye çevrilmişti. Görüşmelerinin ardından iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’na tepki olarak Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle gelmişti. Yaşananın gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu yönünde balistik füze fırlattığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde doğu yönüne doğru balistik füze fırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, füzeyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından 26 Haziran'da yapılan açıklamada, Pyongyang yakınlarından yerel saatle 05.30 sularında fırlatılan "balistik füze"nin 250 kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi üzerinde havada infilak ettiği bildirilmişti.

Kuzey Kore ise "çok başlıklı füze testi" olarak açıkladığı faaliyetin başarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

RUSYA-K.KORE ANLAŞMASINA GÜNEY KORE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Görüşme kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na Güney Kore'den tepki gelmişti.

Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i bakanlığa çağırdı, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

ABD'DEN AÇIKLAMA: ENDİŞE VERİCİ

Özellikle ABD, bu iki ülke arasındaki görüşmenin "endişe verici" olduğunu açıklamıştı.

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