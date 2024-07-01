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ABD'nin Avrupa'daki üslerinde kırmızı alarm! Son 10 yılın en yükseği...

AA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 06:37
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ABD’nin Avrupa’daki üslerinde kırmızı alarm! Son 10 yılın en yükseği...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesini yükseltti. ABD'li yetkililer durumu doğrularken, yapılan açıklamada "Tedbirli olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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