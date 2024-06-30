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Katliam bitmek bilmiyor! İsrail'den bir saldırı daha: 3 Filistinli şehit oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 23:35
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Katliam bitmek bilmiyor! İsrail’den bir saldırı daha: 3 Filistinli şehit oldu

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Katillerin saldırılarında, 37 bin 877 Filistinli öldürüldü, 86 bin 969 Filistinli yaralandı.

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