İsrailli işgalci bakandan alçak ’Batı Şeria’ tehdidi: Filistin’i tanıyan her ülke için yeni toprak gasbedeceğiz

ALÇAKTAN ALÇAK AÇIKLAMALAR: TOPRAKLARINI GASBEDECEĞİZ

Smotrich, "Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için yeni bir yerleşim yeri kuracağız. Böylece, İsrail'in varlığını tehdit edecek bir Filistin devleti kurulması yanılgısını göstereceğiz." dedi.

Aynı şekilde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında yoğunluğu düşüreceği yönündeki haberlere dair Smotrich, Hamas'ı yok etme ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi için İsrail ordusunun Gazze'de askeri bir yönetim kurması çağrısı yaptı.

Smotrich, insani yardımların Hamas'a ulaşmaması için İsrail ordusu tarafından dağıtılması gerektiğini savunarak sadece askeri bir yönetimin İsrail'in bölgeyi kontrol ve işgal etmesini sağlayacağını, Hamas'ın yeniden iktidara dönmesini engelleyeceğini ileri sürdü.