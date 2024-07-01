İşgal ordusundan Batı Şeria’da kanlı baskın! 1’i çocuk 2 ölü çok sayıda yaralı var

Bir askerin kendisini aradığını, sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte bir odaya hapsettiğini ve sorguya çektiğini kaydeden Cad, şunları ifade etti:

"Komşumun evine giderken beni canlı kalkan olarak kullandılar. Bir oyuncakçı dükkanına giderken de beni canlı kalkan olarak götürdüler. Yanlarında bir de köpek vardı. Asker beni eve gitmeye zorladı. Benden içeri girmemi istedi. Kapıyı çaldım kimse cevap vermedi. Askere evde kimsenin olmadığını söyledim. Sonra evi patlattılar ardından da benim evime girdiler. Arama yaptılar ve eşyalara zarar verdiler."