İşgal ordusundan Batı Şeria'da kanlı baskın! 1'i çocuk 2 ölü çok sayıda yaralı var
Gazze'de kanlı saldırılarını sürdüren siyonist devleti yalnızca bu bölgeyle sınır kalmıyor. Birçok noktaya baskınlar düzenleyen katil askerler masum birçok Filistinli'nin kanını dökmeye devam ederken işgalciler Batı Şeria'da işgal askerlerinin biri çocuk 2 kişiyi öldürdü, 4'ünü de yaraladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Tulkerim kentine baskın düzenleyerek Nur Şems Mülteci Kampı'nı kuşatma altına aldı. Kampta Filistinli silahlı gruplarla, İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
İŞGAL ORDUSU BİR EVİ PATLATTI
Kamp sakinlerinden Kemal Ahmed Cabir yaptığı açıklamada, kampta çatışma sesi duyduklarını daha sonra İsrail güçlerinin, bir evi patlattığını, evin yandığını ve civardaki evlerin de zarar gördüğünü söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda, bir çocuk ile bir kadının öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
FİLİSTİNLİ ADAMI CANLI KALKAN OLARAK KULLANDILAR
Kamp sakinlerinden 60 yaşındaki Şefik Cad, İsrail askerlerinin bir önceki baskında evinin bir kapısını havaya uçurduklarını, bugün de bir diğer kapıyı patlattıklarını, sonra evin içine küçük bir dron sokarak eşi ve çocuklarıyla birlikte evden çıkmasını istediklerini aktardı.
Bir askerin kendisini aradığını, sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte bir odaya hapsettiğini ve sorguya çektiğini kaydeden Cad, şunları ifade etti:
"Komşumun evine giderken beni canlı kalkan olarak kullandılar. Bir oyuncakçı dükkanına giderken de beni canlı kalkan olarak götürdüler. Yanlarında bir de köpek vardı. Asker beni eve gitmeye zorladı. Benden içeri girmemi istedi. Kapıyı çaldım kimse cevap vermedi. Askere evde kimsenin olmadığını söyledim. Sonra evi patlattılar ardından da benim evime girdiler. Arama yaptılar ve eşyalara zarar verdiler."
"DİRENİŞ GÜÇLERİNE SIRTIMIZI DÖNMEYECEĞİZ"
İsrail askerlerinin, kampa baskın düzenleyerek, Filistinlileri direniş güçlerine karşı isyan ettirmeye çalıştığını belirten Cad, "Ama biz isyan etmeyeceğiz ve direniş güçlerine sırtımızı dönmeyeceğiz. Onların yanında duracağız, onlar bizim evladımız." ifadesini kullandı.
Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş ise İsrail ordusunun, su şebekesi, yol ve kanalizasyon dahil olmak üzere kampın altyapısını tahrip ettiğini ve bir evi bombalayarak yanmasına neden olduğunu dile getirdi.
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