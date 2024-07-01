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ABD’de Florida eyaleti yapay eti yasakladı! Alabama’da da yasaklanıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 19:08
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ABD’de Florida eyaleti yapay eti yasakladı! Alabama’da da yasaklanıyor

ABD’nin Florida eyaletinde laboratuvar ortamında imal edilen yapay etin üretimini, satışını ve dağıtımını yasaklayan yasa bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Öte yandan benzer bir yasa tasarısının kabul edildiği Alabama'da ise yapay et yasağı, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. Eyalette laboratuvarda et üretimi, satışı ve dağıtımını yasaklayan düzenlemeye uymayanlar, 500 dolar para cezası veya üç aya kadar hapis ile karşılaşabilecek.

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