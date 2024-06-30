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Myanmar'da ordu kendi halkını bombaladı! 4 günde 20 sivil öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 12:28
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Myanmar’da ordu kendi halkını bombaladı! 4 günde 20 sivil öldü

Myanmar'da ordunun Şan eyaleti ile Mandalay bölgesinde düzenlediği topçu atışı ve hava saldırılarında 4 günde 20 sivilin hayatını kaybettiği, 23 sivilin yaralandığı bildirildi.

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