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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 12:24
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

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