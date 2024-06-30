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Kuzey Kore'den, Güney Kore, ABD ve Japonya'ya kınama mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.06.2024 12:17
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Kuzey Kore’den, Güney Kore, ABD ve Japonya’ya kınama mesajı

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını kınadı. Tatbikatın kınandığı açıklamada, "Söz konusu davranışların neden olacağı ciddi sonuçlar hakkında yeniden uyarıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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