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Terör devleti İsrail Gazze'de 2 mazlum çocuğu katletti!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.06.2024 00:05
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Terör devleti İsrail Gazze’de 2 mazlum çocuğu katletti!

Terör devleti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi hedef alması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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