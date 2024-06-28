Cumhuriyetçiler harekete geçti: ABD Başkanı Joe Biden görevden mi alınacak? | Canlı yayındaki düello büyük tartışma yarattı

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti.