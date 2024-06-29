Reisi’nin ardından İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor: 18 saatlik oy verme işlemi sona erdi

OY KULLANIM SÜRESİ 3 DEFA UZATILDI

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.