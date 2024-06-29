Reisi'nin ardından İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor: 18 saatlik oy verme işlemi sona erdi
İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran sandık başına gitti. 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için ülke genelinde oy verme işlemi 18 saat sürdü. Bu sürenin ardından işlem bitti ve oy sayma işlemleri başladı. İşte İran'daki seçimin detayları...
Reisi'nin ardından İran yeni Cumhurbaşkanı belirlemek için seçime gitti. Ülke genelinde 18 saat süren oy kullanma süreci resmen sona erdi.
OY KULLANIM SÜRESİ 3 DEFA UZATILDI
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.
İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi.
İŞLEM 18 SAAT SÜRDÜ
İranlı yetkili, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılırken toplamda 18 saat sürdü.
İRAN'DA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİM?
Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor.
Muhafazakar adaylar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, "muhafazakar kanatta birliği sağlamak için" seçime saatler kala adaylıktan çekildi.
SEÇİLEBİLME ŞARTLARI
Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor. İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.
Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın öğleden önce açıklanması bekleniyor.
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