Almanya'da Gazze hazımsızlığı! Filistin'e destek eylemlerinde çok sayıda kişi gözaltında
7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail'in Gazze'de devam ettiği katliamlara dünyanın pek çok noktasından peş peşe tepkiler gelirken Almanya'da birçok kişi Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. "Netanyahu terörist", "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganlarının atıldığı protestolarda Alman polisi çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Gazze'de kan dökülmeye devam ediyor. İşgalciler tarafından düzenlenen katliamda ölenlerin sayısı 38 bine yaklaşırken dünyanın dört bir yanından bu kanlı saldırıların durdurulması için çağrılar yapılıyor ve protestolar düzenleniyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de
Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.
ATEŞKES ÇAĞRISI
Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
"NETANYAHU TERÖRİST" SLOGANLARI YÜKSELDİ
Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.
GAZZE PROTESTOSUNA HAZIMSIZLIK: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.
Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
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