Almanya’da Gazze hazımsızlığı! Filistin’e destek eylemlerinde çok sayıda kişi gözaltında

Gazze'de kan dökülmeye devam ediyor. İşgalciler tarafından düzenlenen katliamda ölenlerin sayısı 38 bine yaklaşırken dünyanın dört bir yanından bu kanlı saldırıların durdurulması için çağrılar yapılıyor ve protestolar düzenleniyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de

Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.