THY’den Lübnan'daki başarılı acentelere ödül
Türk Hava Yolları (THY) Beyrut Ofisi, ülkede en iyi satış yapan acentelerine ödül verdi. THY, Lübnan'a en çok yolcu taşıyan yabancı hava yolu şirketi konumunda yer alıyor.
Türk Hava Yolları (THY) Beyrut Ofisi, ülkede en iyi satış yapan acentelerine ödül verdi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, THY Beyrut Ofisi Müdürü Bilal Döner, Lübnan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Mouenes Fadlallah, Lübnan Seyahat ve Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Jean Abboud, Lübnan'daki bazı yabancı büyükelçiler ve misyon temsilcileri ve THY Beyrut Ofisi personeli katıldı.
Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Lübnan ve İsrail sınırında da çatışmaların başladığını hatırlatarak, bu dönemde birçok hava yolu şirketinin Lübnan'da seferlerini durdurduğunu veya askıya aldığını ancak THY'nin uçuşlarına aralıksız devam ettiğini söyledi.
Büyükelçi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen salı günü yaptığı bir konuşmada İsrail tehdidi karşısında Lübnan'a destek veren, "Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum" şeklindeki sözlerini katılımcılarla paylaştı.
THY Beyrut Ofisi, daha sonra ülkede en iyi satış yapan acentelerine ödül verdi. Ödül töreninin ardından Lübnan'a ait halay ekibi bir gösteri düzenledi.
Beyrut, THY'nin kuruluşunun ardından sefer düzenlemeye başladığı ilk destinasyonlar arasında yer alıyor. THY ayrıca Lübnan'a en çok yolcu taşıyan yabancı hava yolu şirketi konumunda.
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