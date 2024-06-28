28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

AB'de Yeni Konsey Başkanı belli oldu

Giriş: 28.06.2024 00:45 Güncelleme: 28.06.2024 00:48
ABONE OL
AB’de Yeni Konsey Başkanı belli oldu

Son dakika... AB liderleri, Antonio Costa'yı yeni AB Konseyi Başkanı olarak seçti, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in görevini sürdürmesini ve AB Yüksek Temsilciliği için Kaja Kallas'ı önerdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör