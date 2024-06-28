Putin ABD'nin hamlesine sessiz kalmadı! O silahları işaret ederek açıkladı: Üretimine başlamalıyız
Katıldığı bir toplantıda kritik açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, füze üretiminde ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini belirterek "Her halükarda buna tepki vermemiz gerekiyor. Orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlamalıyız" şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ABD'nin bahane üreterek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Putin, "Bildiğiniz gibi birkaç yıl önce ABD, çeşitli bahanelerle bu anlaşmadan çekilerek bu türdeki füzeleri üreteceğini duyurdu" dedi.
"ABD ÜRETMEKLE SINIRLI KALMADI"
Buna karşılık olarak kendilerinin bu füze sistemlerini üretmeyeceğine dair açıklamalar yaptığını belirten Putin, "2019'da bu füzeleri üretmeyeceğimizi, ABD bu sistemleri dünyanın belirli bir bölgesine konuşlandırıncaya kadar konuşlandırmayacağımızı duyurmuştuk. ABD'nin bu füze sistemlerini üretmekle kalmayıp, bunları tatbikat için Avrupa'ya, Danimarka'ya getirdiğini biliyoruz. Yakın zamanda Filipinler'de oldukları açıklandı" ifadelerini kullandı.
ARTIK KARAR VERMEMİZ GEREKİYOR
Ancak ABD'nin bu girişimlerine karşı kendilerinin de cevap vermesi gerektiğine işaret eden Putin, "Her halükarda buna tepki vermemiz ve bundan sonra bu yönde ne yapmamız gerektiğine dair kararlar almamız gerekiyor. Görünüşe göre, bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve daha sonra fiili duruma göre güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
Putin ilk açıklamalarının ardından konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a fikirlerini sordu ve görüşme kapalı oturum ile devam etti.
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