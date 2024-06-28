Putin ABD’nin hamlesine sessiz kalmadı! O silahları işaret ederek açıkladı: Üretimine başlamalıyız

ARTIK KARAR VERMEMİZ GEREKİYOR

Ancak ABD'nin bu girişimlerine karşı kendilerinin de cevap vermesi gerektiğine işaret eden Putin, "Her halükarda buna tepki vermemiz ve bundan sonra bu yönde ne yapmamız gerektiğine dair kararlar almamız gerekiyor. Görünüşe göre, bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve daha sonra fiili duruma göre güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.